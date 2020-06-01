Bal üreticilerinin yeni kâbusu katil arılar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde, geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı. Kestane ve bal üreticileri arasında 'katil arı olarak bilinen gal arısı köyde paniğe sebep oldu.



Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor.



Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi.

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı acil önlem alınmasını istedi.



Ana vatanı Çin olan gal arısı, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova, Bursa'da görüldü. Bu yıl ise geçen günlerde Düzce'de görülen gal arısı, şimdi de Zonguldak ormanlarında görüldü. (DHA)