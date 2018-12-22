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Bakırköy'de miting başladı (1)

Çağatay KENARLI - İbrahim MAŞE -İstanbul DHA - BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda 'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele' adıyla miting düzenleniyor

22 Aralık 2018 19:15

Çağatay KENARLI - İbrahim MAŞE -İstanbul DHA - BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı\'nda \'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele\' adıyla miting düzenleniyor.
Miting için polis ekipleri, Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi\'ni trafiğe kapatarak bariyer oluşturdu. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulundu. Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)\'nin katılımıyla düzenlenen mitinge gelenler, üst ve çanta aramaları yapılarak içeriye alındı. 


(FOTOĞRAF)

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