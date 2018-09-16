Bakırcılık kadınlara emanet

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te el sanatlarından bakırcılığın yaşatılması için açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadın elinin değdiği bakırcılık, düzenlenen kurslarla nesilden nesle aktarılacak.

Gaziantep Bakırcılık ve Sedefçilik Odası ve İşkur tarafından düzenlenen kurslar kapsamında 2012\'den bu yana düzenlenen kurslara 500\'ün üzerinde kadın bakırcılığı öğrendi. Günlük 40 lira yevmiye alan kadınlar ev ekonomisine de bu sayedee katkıda bulunuyor.

Türkiye\'de tek örnek olarak yüzde 58 istihdam hedeflediklerini kaydeden Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, \"İşkur ve Bakırcılar Odası ile yapılan projede kapsamında istihdam taahhüt yüzde 58, bu büyük bir rakam demektir. Bizim sektörde, nakış bölümü için kadınları değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra kalay, çekiçleme, sıvama, gibi bir çok bölüm var. Biz oda olarak İŞKUR\'dan gelenlere yer veriyoruz. Burada tane başı olarak çalışarak ekonomiye katkı sağlıyorlar\" dedi.

Bakırcılık ustası Nurgün Çetin ise bakırcılık mesleği ile hem zamanını değerlendirdiğini, hem de evine ekonomik katkı sağladığını ifade ederek, \"2012 yılından bu yana bakırcılık mesleğini yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığım işle insanlara örnek olmak çok güzel, gelen arkadaşlar beni örnek aldıklarını söylüyorlar. Bu işten kazandığım parayla çocuğumu okuttum. Evime hem maddi hem manevi olarak destek oluyorum\" diye konuştu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra bakırcılık işine başladığını kaydeden Gül Karahan, \"Okulumu bitirdikten sonra bu işe başladık. Gaziantep\'in kültürünü yansıtan bu işi yapmak gerçekten gurur verici, inşallah gelecek nesillerde bu işi devam ettirir\" diye konuştu.



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