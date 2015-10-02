Bakan sığınmacılara kızdı



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, sığınmacıları keyfi davranmakla eleştirdi. Alman ZDF kanalına konuşan Bakan, "Sığınmacılar yaz aylarına kadar Almanya'da olmaktan dolayı minnettardılar. Polisin, resmi makamların nerede olduklarını soruyorlardı. Ancak şimdi birçok mülteci istediği yere kendi başına gidebileceğini düşünüyor" diye konuştu.

Bakan, "Kamplardan çıkıp taksi çağırıyor ve inanılmaz paralara kilometrelerce yol katedip Almanya'ya geliyorlar. Barınaklar hoşlarına gitmediği zaman grev yapıyorlar, yemek beğenmedikleri zaman kızıyorlar ve sığınma başvurularının yapıldığı yerlerde kavga ediyorlar" diye eleştirilerin sürdürdü.

Bunların azınlıkta olduğunu da sözlerine ekleyen de Maiziere, ancak Almanya'ya gelenlere kurallara ve yasalara uymaları gerektiğinin açıkça söylenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni iltica yasası tasarısı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere dün de bakanlığının hazırladığı yeni iltica yasa tasarısının ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, düzenlemelerin temel amacı, sığınmacıların Almanya'ya girişi kabul edilmeden önce bir haftaya kadar sınırda oluşturulacak geçiş bölgelerinde tutulmasına yasal zemin sağlanması.

Bu bir haftalık süre içinde de Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin iltica başvurularına yanıt vermesi planlanıyor. Başvurusu reddedilenler de tutuldukları geçiş bölgelerinden hızla sınırdışı edilip ülkelerine geri gönderilecek. İçişleri Bakanı Maiziere, ortaya çıkan mülteci baskısı karşısında siyasetin sert kararlar alması gerektiğini söyledi.

Daha çok Balkan ülkelerinin bulunduğu 'güvenlik ülkeler' listesinde yer alan bölgelerden iltica başvurusunda bulunmak için Almanya'ya gelenlerin de sınırda alıkonması öngörülüyor. Bu kişilerin iltica başvurularına olumlu yanıt alma şansının düşük olması nedeniyle daha hızlı bir şekilde geri gönderilmeleri amaçlanıyor. Ayrıca yanında belgesi olmayan kişiler de geçiş bölgelerinde tutulabilecek.

Ancak muhalefet partileri ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti oluşturulması planlanan geçiş bölgesine itiraz etti. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel, istenen geçiş bölgelerinin yeni sorunlar doğuracağını savundu.