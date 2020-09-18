Bakan Karaismailoğlu'ndan e-scooter açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-scooter, e-bisiklet ve motorlu scooter gibi bireysel ulaşım araçlarına yönelik düzenlemelerin yakın zamanda hazırlanacağını belirterek, "Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni, tüm paydaşların görüşlerini alarak, en kısa sürede çıkarmış olacağız" dedi.



Karaismailoğlu, Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) Wyndham Oteli'nde düzenlenen "Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, mikro hareketlilik araçlarının ulaşımın geleceğindeki önemine değindi.



Bakanlık olarak, e-scooter konusunda sektörün temsilcileri, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla toplantılar yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "En son 11 Eylül'de İstanbul'da Mikro Hareketlilik Sistemleri Ortak Akıl Toplantısı'nı düzenledik. Mikro Hareketlilik Yönetmeliği'ni, tüm paydaşların görüşlerini alarak, en kısa sürede çıkarmış olacağız" diye konuştu.



Karaismailoğlu, Bakanlığın tüm ulaşım hatlarına ilişkin yaklaşımının, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliği ve hareketliliğin artırılması, yol kapasitesi ve enerjinin verimli kullanılması ile çevreye verilen zararın azaltılması gibi konular olduğunu söyledi.

Akıllı ulaşım sistemi vurgusu

Karaismailoğlu, 2020-2050 döneminde ulaşıma yönelik talebin yolcu sayısı ve mesafe açısından 2 katına çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Dünyada ve ülkemizde artan nüfusa paralel olarak, kent içi ve şehirlerarası ulaşım ve iletişim trafiği son dönemlerde katlanarak artıyor. Ulaşımda bu yoğunluğu karşılamak ve yönetmek için yerli ve milli bilişim-iletişim imkanları ile desteklenen verimli, güvenli, yenilikçi, dinamik, çevreci ve sürdürülebilir bir akıllı ulaşım sistemi en önemli gerekliliklerden biri oldu."



Karaismailoğlu, bu amaçla, tüm paydaşların katılımıyla Bakanlığın koordinasyonunda "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı"nı hazırladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Eylem planımız kapsamında yer alan stratejik hedeflerimizden birisi de yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturmak ve buna bağlı olarak mikromobilite araçlarının kullanımının yaygınlaşmasını desteklemek. Sorumluluğunu büyükşehir belediyelerinin üstlendiği, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Gençlik ve Spor bakanlıklarının iş birliğinde hazırlanan planın genel koordinasyonu da Bakanlığımız tarafından yürütülüyor."