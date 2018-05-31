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Bakan Jülide Sarıeroğlu, kilim dokudu

ADANA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği atölyede kilim dokudu

31 Mayıs 2018 19:19

ADANA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana\'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği atölyede kilim dokudu.
Bakan Sarıeroğlu, ilk olarak Kozan ilçe teşkilatına ziyarette bulundu, partililerle bir araya geldi. İlçe esnafını da ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, ardından, Kozan Ticaret Odası\'nda işadamlarıyla buluştu. 24 Haziran\'ın iş dünyası açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, \"Türkiye\'yi yeni dönemde şaha kaldıracağız\" dedi.
Bakan Sarıeroğlu, Halk Eğitim Merkezi\'nde verilen seramik, çini, giyim, ve halı kurslarını gezdi. İŞKUR programlarından yararlanan kadınlarla sohbet eden Bakan Sarıeroğlu, burada kilim dokudu.

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