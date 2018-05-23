Bakan Eroğlu, sahurda temel attı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Niğde\'de sahurda, 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi, vatandaşlarla sahur yaptı.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda sahur vakti düzenlenen toplu temel atma törenine Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, 2011 yılında Orman Genel Müdürlüğü\'nün yapısını değiştirdiklerini belirterek, \"Eskiden sadece ormanlık alanda çalışırken, ağaç dikip-keserken, yangınla mücadele ederken, şimdi artık Türkiye sathında faaliyet gösterir hale geldi. Okul bahçelerini çiçek gibi yapıyoruz. Hastane bahçeleri, mezarlıklar, yol kenarları, her tarafı ağaçlandıracağız. Belediye başkanlarına, muhtarlara ne kadar fidan istenirse verilecektir\" dedi.

\'GELİR GETİRİCİ TÜRLER EKİLECEK\'

Ormanlık alanlara vatandaşlara gelir getirici ceviz, badem ve bölgede yetişen ağalar dikileceğini belirten Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"49 yıllığına 3 yıllık bakımı bizden, yeri, geliri özellikle vatandaşa ait olmak üzere veriyoruz. Neden? Devlet ormancılığından, millet ormancılığına geçtik. Tapulu arazisi olup da bakamayan vatandaşlara, özellikle orman köyünün yakınında ise yüzde 65’i devletten hibe, yüzde 35’i de kendisine ait olmak üzere orayı ağaçlandırmak üzere bir seferberlik yapıyoruz. Bunun için en yakın işletme müdürlüğüne müracaat edin, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz.\"

Konuşmanın ardından 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası verildi. Törenin ardından Bakan Eroğlu, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

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