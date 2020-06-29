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Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

29 Haziran 2020 15:34

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Akar, "Operasyon, Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandıç

Akar'ın açıklaması şöyle:

"Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor."

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