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Spor

Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ: 79-77

İSTANBUL,(DHA) -  SALON: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 20, Rautins 21, Harris 22, Dewayne White 7, Slaughter 7, Alper 2 TOFAŞ: Mejia 20, Kadji 7, Elegar 13, Barış 2, Weems 11, Yiğit 5, Garrett 10,

29 Aralık 2018 18:12

İSTANBUL,(DHA) - 
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 20, Rautins 21, Harris 22, Dewayne White 7, Slaughter 7, Alper 2
TOFAŞ: Mejia 20, Kadji 7, Elegar 13, Barış 2, Weems 11, Yiğit 5, Garrett 10, Muhsin 6, Berkan 3
1\'İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 39-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66
5 FAUL ALAN: Dewayne White (Bahçeşehir Koleji)
Tahincioğlu Basketbol Ligi 13\'üncü hafta maçında Bahçeşehir Koleji evinde TOFAŞ\'ı 79-77 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Manny Harris oldu.

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