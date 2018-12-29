Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ: 79-77

İSTANBUL,(DHA) -

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 20, Rautins 21, Harris 22, Dewayne White 7, Slaughter 7, Alper 2

TOFAŞ: Mejia 20, Kadji 7, Elegar 13, Barış 2, Weems 11, Yiğit 5, Garrett 10, Muhsin 6, Berkan 3

1\'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 39-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66

5 FAUL ALAN: Dewayne White (Bahçeşehir Koleji)

Tahincioğlu Basketbol Ligi 13\'üncü hafta maçında Bahçeşehir Koleji evinde TOFAŞ\'ı 79-77 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Manny Harris oldu.