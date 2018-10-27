Bahçeşehir Koleji - Banvit: 86 -78

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 19, Rautins 23, Emir Preldzic 10, Hakan Yapar 7, Slaughter 9, Can Altıntığ, White 5, Cevat Alper Özcan, Babb 13
BANVİT: Perez 24, Şehmus Hazer, Bircevic 2, Oliver 17, Morgan 8, Metehan Akyel 2, Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 14, İsmail Cem Ulusoy 6, Thornton 3
1\'İNCİ PERİYOT: 27-13
DEVRE: 44-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55
BEŞ FAUL ALAN: 39.37 Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji)
Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nin 4\'üncü hafta açılış karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji sahasında Banvit\'i 86-78 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Banvit\'ten Daniel Perez oldu. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligde 3\'üncü galibiyetini elde ederken Banvit ise ligde henüz galibiyetle tanışamadı.