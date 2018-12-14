T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAHÇELİEVLER'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)  Afrin Tel Rıfat bölgesinden  PKK/YPG’li  teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun acı haberi Bahçelievler’de oturan ailesine ulaştı

14 Aralık 2018 14:22

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) 
Afrin Tel Rıfat bölgesinden  PKK/YPG’li  teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun acı haberi Bahçelievler’de oturan ailesine ulaştı.
Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden dün yapılan taciz atışları sonucu 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu. Askeri  yetkililer, babası  Abubekir ve annesi Nuray Kalo‘ya  şehit haberini  verdi.  Acı haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin annesi ve babası, akraba ve dostlarının taziyelerini evinde kabul etti.  Şehit evinin karşısında bulunan okulun bahçesine ise Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.Şehit üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun evli olduğu ve  eşi Yasemin Kalo’nun 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Şehit üsteğmen, yarın öğleyin Ataköy 5’inci Kısım Camii’nde kılınacak cenaze namazının  ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Türk Bayrakları ile donatılan sokaktan görüntü
-Eve asılan Türk Bayrağı
-Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
-Taziye çadırının kurulması
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYA Hasan YILDIRIMİSTANBULDHA  Afrin Tel RıfatTopçuMuhammed Ali KalonunBahçelievlerdeAfrinTürkPKKYPGliTel RıfatMuhammed Ali KaloAskeriNuray Kalo‘yaBahçelievler BelediyesiYasemin KalonunAtaköy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24