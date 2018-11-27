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BAHÇELİEVLER'DEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA 

  BAHÇELİEVLER'DE BİR İŞYERİNDE TÜP PATLADI: 1 YARALI  Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İstanbul DHA Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının a

27 Kasım 2018 19:28

 

BAHÇELİEVLER\'DE BİR İŞYERİNDE TÜP PATLADI: 1 YARALI 

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İstanbul DHA
Bahçelievler Zafer Mahallesi\'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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