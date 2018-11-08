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Bahçelievler'de dehşet kamerada

Müslüm SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti

08 Kasım 2018 01:05

Müslüm SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER\'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz\'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz\'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

(FOTOĞRAF)

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