Bağımsız sinema ödülleri sahiplerini buldu

Bağımsız sinemanın Oscar'ları olarak bilinen Independent Spirit Ödülleri'nde gecenin yıldızı ‘en iyi film' ve ‘en iyi yönetmen' de dahil olmak üzere altı dalda ödüle uzan 'Ay Işığı' (Moonlight) adlı film oldu. Film, Miami'de yoksul bir mahallede büyüyen eşcinsel bir Afro-Amerikalının hikayesini anlatıyor.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen ödül töreninde Maren Ade imzalı 'Toni Erdmann' da 'en iyi uluslararası film' dalında ödülü kucaklayan isim oldu. Alman yönetmen Ade'nin filmi Oscar Ödülleri'nde 'yabancı dilde en iyi film' kategorisinde yarışacak. Dram-komedi türündeki Toni Erdmann, Oscar Ödülleri'nde yedi senedir finale kalmayı başaran ilk Alman yapımı olma özelliğini taşıyor. Bu kategorideki ödüle layık görülen son Alman yapımı ise, 2007'de ödüle uzanan ‘Başkalarının Hayatı' (Das Leben der Anderen) olmuştu.

Oscar'ın da favorilerinden

‘Toni Erdmann' ‘en iyi yabancı film' dalında Oscar'ın favorilerinden. Ancak film eleştirmenleri ABD'deki vize sınırlaması ile ilgili girişimlerin ardından İranlı yönetmeni Asgar Ferhadi'nin ‘Satıcı' adlı filminin Oscar'a uzanma şansının arttığı görüşünü savunuyor.

Geleneksel olarak Oscar Ödül Töreni'nden bir gece önce düzenlenen Independent Spirit Awards'ta bütçesi 20 milyon doları aşmayan filmler değerlendiriliyor.

En kötülerin galipleri

Öte yandan ‘yılın en kötülerini' seçen ve Razzie Ödülleri olarak da bilinen Altın Ahududu Ödülleri de sahiplerini buldu. ‘Hillary'nin Amerikası' isimli belgesel türündeki film ve Ben Affleck'li ‘Batman Süpermen'e Karşı: Adaletin Şafağı', dörder ödülle gecenin en kötüleri oldu. Sağ muhafazakâr aktivist Dinesh D'Souza, Clinton karşıtı belgesel filmi ‘Hillary'nin Amerikası' ile hem, ‘en kötü yönetmen' hem de ‘en kötü oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu.

‘Batman Süpermen'e Karşı: Adaletin Şafağı' filmindeki rolüyle Jesse Eisenberg ‘en kötü yardımcı oyuncu' seçilirken Ben Affleck ve Henry Cavill de beyazperdedeki ‘en kötü ikili' ödülüne layık görüldü.

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DW/AFP/dpa/SÖ/BW