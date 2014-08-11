Bağdat'taki kriz derinleşiyor



Irak'ta Devlet Başkanı Fuad Masum ile Başbakan Nuri El Maliki arasındaki gerilim tırmanıyor. Üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmak isteyen ve adaylığından vazgeçmeyen Maliki, kendisine hükümeti kurma görevini vermeyen Devlet Başkanı Masum'u anayasayı ihlal etmekle suçladı.

Maliki, pazar akşamı televizyonlardan yaptığı sürpriz konuşmada Masum'un başbakanlığının onaylanması için yasal süreyi aştığına dikkat çekerek bunun "siyasi çıkarlar uğruna anayasanın ihlali" olduğunu söyledi. Maliki, Masum'un tutumunun anayasaya karşı darbe anlamına geldiğini savundu.

Bağdat'ta güvenlik önlemlerinin de artırılması emrini veren Maliki, başkentin stratejik noktalarına ordu birliklerinin konuşlandırılmasını istedi. Alınan önlemler çerçevevinde hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye çıkan köprülerin ve yolların tutulduğu ve tanklarla çevrelendiği bildiriliyor.

ABD de Irak'taki gelişmeler ışığında Devlet Başkanı Masum'a destek açıkladı. Açıklamasında Devlet Başkanı Masum'un Irak'ta anayasanın garantörü olduğunu kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bir önce tüm dinî ve toplumsal grupların temsil edildiği bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Fuad Masum temmuz ayının sonunda ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilmişti. Anayasaya göre Masum'un parlamentodaki en güçlü bloğun liderine hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyordu.

Maliki'nin lideri olduğu parti ise nisan ayındaki genel seçimleri kazanmış, ancak hükümeti kurabilecek çoğunluğu elde edememişti. Başka partilerin desteğiyle başbakanlığa yeniden aday olan Maliki, Sünni ve Kürt grupların karşı çıkmasına rağmen geri adım atmıyor.