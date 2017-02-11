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Deutsche Welle

Bağdat'ta seçim protestosu can aldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim kanununda reform isteyen protestocuların eylemine polis müdahale etti

11 Şubat 2017 20:56

Irak polisinin verdiği bilgiye göre, Tahrir Meydanı'na bugün sabah saatlerinden itibaren Şii Mukteda El Sadr yanlısı binlerce Iraklı akın etti. Sakin başlayan gösterilerde katılımcılar eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde seçim kanununda yeni düzenlemeler yapılmasını istedi. Ancak ilerleyen saatlerde göstericiler hükümete ve yüksek seçim komisyonuna tepki göstererek Yeşil Bölge'ye girmek istedi. Yeşil Bölge'de hali hazırda şu anki seçim komisyonu ve çeşitli yönetim kurumları bulunuyor.

Polis engellemeye çalıştığı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Polisin verdiği bilgiye göre olaylar sırasında en az ikisi güvenlik güçlerinin yakını, 5'i gösterici toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, onlarca kişi de solunum güçlüğü çekti.

Bölgedeki AFP haber ajansı muhabirleri çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, TV'de yer alan görüntülerde en az 2 kişinin başından ciddi şekilde yaralanmış olduğu görüldü.

Göstericiler ellerinde Irak bayraklarıyla, seçimler için bağımsız bir komisyon kurulmasını ve küçük partilere de kurumlarda temsil olanağı verilmesini talep etti.

El Sadr baskıyı artırmak için taraftarlarına, Yeşil Bölge sınırına yaklaşmaları çağrısı yapmış ve güneş batana kadar meydanlardan ayrılmamalarını, direnişi sürdürmelerini istemişti.

Mukteda El Sadr geçtiğimiz ay bir açıklamayla seçim sisteminde değişiklik yapılmasını istemişti. Mukteda El Sadr bugünkü olaylardan sonra yaptığı açıklamada, gösterilerin barışçıl bir şekilde yapıldığını ancak bazı güçlerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti. Sade, insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak olayları yerinde incelemelerini istedi.

El Sadr ayrıca Haydar el İbadi'nin "yolsuzluk karşıtı gösterilere, halkın sesine kulak vermesi" gerektiğini belirtti. Şii lider, gerekli reformların derhal yapılarak yolsuzluğun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp / MK,BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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