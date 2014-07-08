Bağdat'ta karar değişikliği



Pazartesi günü, yeni hükümeti kurmak için düzenlenecek özel oturumun 12 Ağustos'ta yapılacağını açıklayan Irak Parlamentosu, bu kez oturumun daha erken bir tarihe çekildiğini açıkladı.

Birçok partinin eleştirisi üzerine en yaşlı üye sıfatıyla parlamentonun geçici başkanlığını yürüten milletvekili Mehdi El Hafız, oturumun 13 Temmuz'a çekildiğini açıkladı. El Hafız, bu yolla Irak'ta demokrasinin inşa edilmesini garanti altına almak istediklerini kaydetti.

Irak Parlamentosu'nun öncelikli görevi, yeni yönetim kademesini belirlemek. Parlamento siyasi çözümle aynı zamanda Bağdat'taki siyasi ablukayı sonlandırmak ve radikal İslamcı IŞİD'in ilerleyişini engellemeyi hedefliyor.

13 Temmuz'daki oturumda milletvekillerinin öncelikle parlamento başkanını seçmeleri gerekiyor. Bir sonraki adım ise cumhurbaşkanı ve başbakanın seçimi. Ancak başbakanlık pozisyonu için pazar günü yapılacak oturumdan bir sonuç çıkması beklenmiyor. Parlamentodaki Sünni, Kürt ve Şii politikacılar Başbakan Nuri El Maliki'nin görevden ayrılmasını talep ederken, Maliki bir dönem daha görevde kalmayı istediğini açıklamıştı.

Çatışmalar devam ediyor

Radikal İslamcı IŞİD'in ülkedeki ilerleyişi sürerken, günlerdir çatışmaların sürdüğü Beici kenti yakınlarındaki El Zaviye'yi da ele geçirdikleri bildiriliyor. Irak haber ajansı Şafak News, bölgede 50 sivilin kurşuna dizildiği haberine yer verdi. El Zaviye, ülkenin en büyük petrol rafinerisine 50 kilometre mesafe bulunuyor. Irak ordusu kısa süre önce rafineriyi ele geçirilmeye çalışan IŞİD üyelerini geri püskürtmüştü.