Bağdat'ta iki bombalı saldırı



Bağdat'ın Karrada Dahil Bölgesi'nde sabah saatlerinde bir restorantın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı aracın patlaması sonucu en az 80 kişi öldü 200 kişi de yaralandı.

Saldırı sırasında pek çok kişinin Ramazan Bayramı için alışverişte olduğu bildirildi. Terör örgütü IŞİD saldırıyı üstlendi. IŞİD'in saldırısının Şiileri hedef aldığı bildirildi.

İkinci saldırı

İkinci bir saldırı ise Bağdat'ın kuzeyinde Şiilerin yoğun yaşadığı El Şaab bölgesinde sevilen bir alışveriş caddesinde gerçekleşti. Güvenlik birimlerinin ilk verilerine göre saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz aylarda IŞİD, Irak ve komşusu Suriye'de yenilgi almıştı. En son Irak Hükümeti Felluce'de kontrolün yeniden kendilerinde olduğunu bildirmişti. Buna karşın IŞİD hala ülkenin büyük bir kısmında etkili.