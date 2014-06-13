Bağdat'ta endişeli bekleyiş



Militanların Kürt peşmergeleriyle karşılaştığı ancak herhangi bir çatışma yaşanmadığı kaydediliyor. Ancak Irak Ordusu'nun bölgeye yönelik açtığı ateşin ardından onlarca vatandaşın evlerini terk ettiği bildiriliyor.

Öte yandan Bağdat sokaklarında adeta in cin top oynuyor. Gazeteci Said Abdülvahab "Bağdat günlerdir adeta boşaldı. İnsanlar korkudan evlerinden çıkamıyor" şeklinde konuşuyor.

'Alman hükümeti de dolaylı olarak sorumlu'

Alman Sol Parti'nin meclis grubu dış politika sözcüsü Jan van Aken, radikal İslamcıları destekleyen ülkelere silah ihraç ettiği için Irak'ta yaşananlardan Alman hükümetinin de dolaylı olarak sorumlu olduğunu savundu. Van Aken Saarbrüker Zeitung'a verdiği demeçte "Alman hükümetinin söz konusu tutumunu acilen güzden geçirmesi gerekmektedir" dedi.

Van Aken radikal İslamcıların özellikle Katar ve Suudi Arabistan'dan destek gördüğünü, Almanya'dan silah ihracatının başlıca bu iki ülkeye yapıldığına dikkat çekti.

'Tüm seçenekleri gözden geçiriyoruz'

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti örgütünün Irak'taki hızlı ilerleyişi karşısında ‘tüm seçenekleri gözden geçirdikleri' açıklamasını yapmıştı. Obama ancak kara harekatı seçeneğinin söz konusu olmadığını vurgulamıştı. Bağdat hükümetine yardıma hazır olduklarının altını çizen ABD Başkanı, radikal İslamcıların ne Irak ne de Suriye'de kalıcı olarak tutunmasına izin verilemeyeceğini kaydetmişti.