Bağdat yine kana bulandı



Bağdat'ın Kazımiye semtindeki bir güvenlik kontrol noktası yakınlarında bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Kazımiye, Şii bölgesi olarak biliniyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da terör örgütü IŞİD'in başta Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeler olmak üzere kamuya açık alanları ve güvenlik güçlerini hedef alan benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Irak ordusunun başlattığı operasyonla önemli şehirlerden Felluce IŞİD'den geri alınmış olsa da Irak'ın kuzeyi ve batısındaki önemli stratejik noktalar hala örgütün elinde bulunuyor.

Kanlı saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Bu ay içinde başkent Bağdat'ın Karrada Dahil Bölgesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 292 kişi hayatını kaybetmişti. Şehirde alışveriş merkezleri ve restoranların bulunduğu bölgede bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve ülkede düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olan saldırıyı da IŞİD üstlenmişti. IŞİD'in saldırısının Şiileri hedef aldığı bildirilmişti.