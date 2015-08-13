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Dünya
Deutsche Welle

Bağdat bombalarla sarsıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'da bir Şii yerleşim yerine düzenlenen bombalı saldırılarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

13 Ağustos 2015 14:00


Bağdat'ın Şii nüfusun ağırlıkta olduğu Sadr City semtindeki bir pazar yerinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Güvenlik görevlilerinin açıklamalarına göre, saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi de yaralandı.

Patlamanın yerel saatle sabah saat 06:00 sularında, esnafların dükkanları için alışveriş yaptığı sırada meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından, pazar yeri savaşa alanına döndü. Atların öldüğü, otomobillerin yandığı ve ürünlerin de çevreye dağıldığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Irak'ta Sünni IŞİD örgütü, sık sık Şiilere yönelik saldırılar düzenliyor. IŞİD, geçen günlerde çok sayıda saldırıyı üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakBağdatSadr CityIrak Sünni IŞİDDeutsche Welle Türkçe AFP/DW; BÖ/HS

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