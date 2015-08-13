Bağdat bombalarla sarsıldı



Bağdat'ın Şii nüfusun ağırlıkta olduğu Sadr City semtindeki bir pazar yerinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Güvenlik görevlilerinin açıklamalarına göre, saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi de yaralandı.

Patlamanın yerel saatle sabah saat 06:00 sularında, esnafların dükkanları için alışveriş yaptığı sırada meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından, pazar yeri savaşa alanına döndü. Atların öldüğü, otomobillerin yandığı ve ürünlerin de çevreye dağıldığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Irak'ta Sünni IŞİD örgütü, sık sık Şiilere yönelik saldırılar düzenliyor. IŞİD, geçen günlerde çok sayıda saldırıyı üstlenmişti.