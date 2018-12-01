BAĞCILAR'DA KORKUTAN YANGIN (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Bağcılar\'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bağcılar Fatih Mahallesi 1769 sokak üzerinde buluna 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Binada bulunanlar büyük panik içinde evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Görüntü Dökümü:

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