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BAĞCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

19 Ocak 2019 13:08

 
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Bağcılar\'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana  geldi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Dumanlardan görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
Diğer detaylar
 

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