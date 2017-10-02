Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/ BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü. 2 kişi gözaltına alındı

Olay Samsun\'un Bafra İlçesi Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Abdulkadir Büyükgürler ile Yusuf T. ve Mertcan T. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Abdulkadir Büyükgürler tabancayla vurularak ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Büyükgürler, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası şüpheliler Yusuf T. ve Mertcan T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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