BAE İsveç büyükelçisini geri çekti



Arap Birliği dışışleri bakanları toplantısına onur konuğu olarak davet edilen İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yapacağı konuşma, insan hakları konusunda eleştiri içerdiği gerekçesiyle Suudi Arabistan tarafından engellenmişti.

İsveç'in bu gelişmenin ardından iki ülke arasında daha önce imzalanan bir askeri anlaşmanın uzatılmayacağını açıklaması, Riyad'ın sert tepki göstermesine ve bu ülkedeki büyükelçisini geri çekmesine yol açmıştı.

BAE'nin açıklaması

Suudi Arabistan ile dayanışmaya giderek İsveç büyükelçisini geri çeken Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) konuya ilişkin açıklamasında, Wallström'ün Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeleri karara gerekçe olarak gösterildi. Açıklamada, sözkonusu yaklaşımla devlet ve toplumların dini ve kültürel özelliklerine saygı gösterilmediği vurgulandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün sözcüsü BAE'nin tavrını "Aftonbladet" gazetesine değerlendirdi. BAE ile Suudi Arabistan arasında son derece yakın bağlar bulunduğuna dikkat çeken sözcü, kararı üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Sözcü, BAE ile ilişkileri koruyup geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.