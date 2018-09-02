Badmintonda Türkler finali

KHARKİV,(DHA)

Ukrayna\'nın Kharkiv kentinde, 29 Ağustos - 02 Eylül tarihleri arasında düzenlenen RSL Kharkiv International 2018 Badminton Turnuvası sona erdi.

Olimpiyat Eleme Puan Turnuvaları arasında yer alan RSL Kharkiv International 2018 Badminton Turnuvası\'na 33 ülkeden 100 sporcu katıldı. Milli Badminton sporcularından Özge Bayrak tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, finalde Bayrak\'a yenilen milli sporcu Aliye Demirbağ ise 2\'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyanın sahibi Bayrak, sırasıyla Ukraynalı rakibi Valyeriya Masaylo\'yu 2-0, Moldovyalı rakibi Vlada Ginga\'yı 2-0, Hindistanlı rakibi Prashi Joshi\'yı 2-0, Danimarkalı rakibi Irina Amalie Andersen\'i 2-0, takım arkadaşı ve aynı zamanda 2012 Londra Olimpiyat Sporcusu Neslihan Yiğit\'i 2-1, takım arkadaşı Aliye Demirbağ\'ı ise 2-1 mağlup etti.

Finalde, şampiyon Özge Bayrak\'a 2-1 mağlup olan Milli Badminton sporcusu Aliye Demirbağ ise turnuvayı 2\'nci olarak bitirdi ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Ukrayna\'da sona eren Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası\'nda finale kalan iki sporcunun da Türk olması nedeniyle oldukça mutlu olduğunu söyledi. Türkiye\'ye bu gururu yaşattıkları için sporculara ve antrenörlerine teşekkür eden Özmekik, sözlerine ise şu şekilde sürdürdü;

\"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim ve desteklerinin artarak devam etmesini temenni ederim.\"

FOTOĞRAFLI