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Spor

Badmintonda milliler 20 madalya topladı

ANKARA,(DHA) Ankara'da 3 gün süren Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, 20 madalya topladı

23 Eylül 2018 17:21

ANKARA,(DHA)

Ankara\'da 3 gün süren Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası\'nda mücadele eden Türkiye, 20 madalya topladı.
Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde düzenlenen turnuvada 173 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. 5 kategoride yarışan Türkiye, 20 madalyanın sahibi oldu.
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, turnuva sonrası yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür edip, desteklerinin artarak devam etmesini temenni etti.
Turnuva sonuçları şu şekilde:
Tek Bayanlar; 1\'inci Ayça Özgür, 2\'nci Zeynep Akdeniz, 3\'üncü Bahar Yavru, 3\'üncü Azime Serttaş
Tek Erkekler; 1\'inci Semih Gülmez, 2\'nci Sezgin Kelebek, 3\'üncü Barış Özkan, 3\'üncü Hasan Berkay Günbaz
Çift Bayanlar; 1\'inci Zeynep Akdeniz-Selen Özdemir, 2\'nci Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 3\'üncü Azime Serttaş-Bahar Yavru, 3\'üncü Ceyda Çakır-Çağla Özayyıldız
Çift Erkekler; 1\'inci Semih Baha Başakın-Sezgin Kelebek, 2\'nci Yunus Emre Karakaş-Barış Özkan, 3\'üncü Taha Emirhan Budak-Abdul Samet Özdemir, 3\'üncü Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar
Karışık Çiftler; 1\'inci Hilmican Şimşek-Ceren Özdemir 2\'nci Hasan Berkay Günbaz-Çağla Özayyıldız, 3\'üncü Semih Baha Başakın-Yasemen Bektaş, 3\'üncü Nurullah Saraç-Bahar Sabancı

(FOTOĞRAFLI)

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