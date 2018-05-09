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Spor

Badminton Milli Takımı Slovenya'da

İSTANBUL / DHA 2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Fz Forza Slovenia International 2018 Badminton Turnuvası'nda mücadele edecek Badminton Milli Takımı, şampiyonanın yapılacağı Slovenya'nın Medvode şehrine geldi

09 Mayıs 2018 14:31

İSTANBUL / DHA

2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Fz Forza Slovenia International 2018 Badminton Turnuvası\'nda mücadele edecek Badminton Milli Takımı, şampiyonanın yapılacağı Slovenya\'nın Medvode şehrine geldi.
10-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada 25 ülkeden 207 sporcu mücadele edecek. Türkiye\'yi Tek Erkekler kategorisinde Muhammed Ali Kurt, Tek Kadınlar kategorisinde Özge Bayrak, Çift Kadınlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin ve Ebru Yazgan-Büşra Ünlü ikilisi temsil edecek.

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