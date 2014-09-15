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Dünya
Deutsche Welle

Badi'ye bir müebbet daha

Mısır'daki Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Badi ve 14 üst düzey yetkili müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Eylül 2014 23:15


Kahire'deki bir mahkeme, pazartesi günü açıkladığı kararda sanıkları suçlu buldu. Mahkeme, Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Badi ve yargılanan diğer 14 üst düzey yetkilinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianamede Müslüman Kardeşler lideri Badi ve 14 üst düzey yetkili, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 haziran ayında devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşler yandaşlarını şiddete teşvik etmekle suçlanıyordu.

71 yasındaki Muhammed Badi daha önce halihazırda hakkında devam eden iki davadan birinde idam bir diğerinde ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Pazartesi günü açıklanan kararla Badi ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış oldu. Badi'nin yargılandığı diğer iki dava yine Mursi'nin devrilmesinin ardından ülkede çıkan sokak çatışmalarını kapsıyor.

Mısır'da ordu yönetime el koyduğundan bu yana terör listesine alınan Müslüman Kardeşler'e karşı harekete geçti. Mursi'nin devrilmesinden sonra çıkan sokak çatışmalarında en az bin 400 Müslüman Kardeşler taraftarı hayatını kaybederken, 15 binin üzerinde kişinin de tutuklandığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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