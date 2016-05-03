Bachmann suçlu bulundu

Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) oluşumunun kurucusu

Lutz Bachmann, Facebook hesabında mülteciler hakkında paylaştığı yorumlar

nedeniyle "halkı kin ve nefrete tahrik etmek"ten suçlu bulundu. Dresden Ceza

Mahkemesi'nde görülen davada 43 yaşındaki Bachmann, 9 bin 600 euro para cezasına

çarptırıldı.

Savcılık, Bachmann’ın 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Lutz Bachmann 2014 yılının eylül ayında, Facebook hesabından paylaştığı bir

yorumda sığınmacılara ve mültecilere yönelik “ıvır zıvır”, “sığır” ve “pislik” gibi

ifadeler kullanmıştı.

Bachmann’ın avukatı ise müvekkilinin

Facebook hesabında mülteciler hakkında

paylaşılan küfürlü yorumları, Bachmann’ın yazmadığını öne sürmüş, Facebook

hesabının bir başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olduğunu savunmuştu.

