Bachmann suçlu bulundu

Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) oluşumunun kurucusu
Lutz Bachmann, Facebook hesabında mülteciler hakkında paylaştığı yorumlar
nedeniyle "halkı kin ve nefrete tahrik etmek"ten suçlu bulundu. Dresden Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada 43 yaşındaki Bachmann, 9 bin 600 euro para cezasına
çarptırıldı.
Savcılık, Bachmann’ın 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Lutz Bachmann 2014 yılının eylül ayında, Facebook hesabından paylaştığı bir
yorumda sığınmacılara ve mültecilere yönelik “ıvır zıvır”, “sığır” ve “pislik” gibi
ifadeler kullanmıştı.
Bachmann’ın avukatı ise müvekkilinin
Facebook hesabında mülteciler hakkında
paylaşılan küfürlü yorumları, Bachmann’ın yazmadığını öne sürmüş, Facebook
hesabının bir başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olduğunu savunmuştu.