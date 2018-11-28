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Bacağı rögar kapağına sıkıştı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen kadının bacağı, kırılan rögar kapağına sıkıştı

28 Kasım 2018 18:48

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen kadının bacağı, kırılan rögar kapağına sıkıştı. Kadının bacağı, sıkıştığı yerden itfaye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi 273 Sokak\'ta yürüyen ve adı açıklanmayan kadının üzerine bastığı rögarın kapağı kırıldı. Kadının sol bacağı dizinine kadar kapağın içine girip, sıkıştı. Kendi çabalarıyla bacağını kurtaramayan kadının yardımına itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kadının bacağının zarar görmemesi için rögar kapağını tamamen kırdı. Ardından kadını kurtardı. Hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen kadın, yürüyerek olay yerinden ayrıldı.

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