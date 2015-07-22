Babalık kilo aldırıyor!

Erkeklerin baba olduktan sonra şişmanladığı belirlendi. Amerika’da yapılan ve 20 yıl boyunca sürdürülen bir araştırma sonunda, babalığı takip eden birkaç yıl içerisinde, erkeklerin ortalama 2 kilo aldığı saptandı.

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Craig Garfield ve ekibinin araştırması, erkeklerin ilk bebeğin doğumundan sonra ortalama 2 kilogram aldığını ortaya koydu. Yaklaşık 10 bin erkeğin katıldığı araştırmada, baba olmayı izleyen birkaç yılda erkeklerin vücut kitle endeksinin ortalama yüzde 2,6 arttığı da saptandı.

Çocuk, yaşam biçimini değiştiriyor

Babaların kilo alımına bebekten sonra değişen yaşam biçiminin yol açıyor olabileceğini vurgulayan Garfield, çocuktan sonra erkeklerin omuzlarındaki sorumluluğun arttığını, ailenin öncelikli hale geldiğini, spora ayrılan sürenin azaldığını ifade etti.

Garfield ayrıca, baba olduktan sonra eve dondurma, kurabiye gibi besinlerin daha fazla girdiğini, genellikle erkeklerin çocukların tabakta bıraktıklarını da yediğini vurguladı.

Bilim insanları, babaların kilo alması ve vücut kitle endeksinin artmasının kalp, şeker ve kanser gibi hastalıklara davetiye çıkardığına ve doktorların bu yönde yeni babaları uyarması gerektiğine dikkati çekti.

Çocuk sahibi olmayan erkeklerin az da olsa kilo verdiğinin görüldüğü, ilginç olarak çocuklarından uzak yaşayan babaların da kilo aldığının tespit edildiği araştırmanın sonuçları Amerikan Erkek Sağlığı Dergisi'nden yayımlandı.