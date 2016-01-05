Aylin Tekiner’in, Yale School of Drama’da bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kemal Gökhan Gürses’in çizgileriyle hayat bulacak olan sahne performansının proje sergisi "Babaların elbisesi hep gri mi olur?" 8 Ocak’ta başlıyor.

Doktora sonrası (post-doc) çalışmalarını Yale School Of Drama’da sürdüren sanatçı Aylin Tekiner, nisan ayında sahneye koyulacak bir deneysel tiyatro ve sergiye hazırlanırken, farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren bu projenin ilk aşamasını Galeri Zilberman’da gerçekleştirecek.

Babası, hukukçu ve siyasetçi Mehmet Zeki Tekiner,17 Haziran 1980 günü katledildiğinde henüz iki yaşında olan Aylin Tekiner, ona anlatılanlardan kurduğu bir hikayeyi kendi yaşamış gibi içselleştirerek çocukluğunun eksik kalmış bir parçasını bu proje ile tamamlamaya çalıştığını söyledi.

T24’e konuşan Tekiner, projeye dair bilgi verdi:

“Seçtiğim politik konularda ağırlıklı olarak hikayenin öznesinin yanı sıra geride kalan ailelerin üzerinden de hikayeyi kurmayı önemsiyorum. Bu projede de 12 Eylül’ün toplumda açtığı derin yaranın izini küçük bir kız çocuğunun naif anlatımında sunmak istedim. 12 Eylül’den üç ay önce gerçekleşen siyasi bir cinayeti, cinayetin işlendiği şehrin bu olaydan sonraki sessizliğini, içe kapanışını ya da bütün bir şehre hakim olan korkuyu anlatmaya çalıştım. Hikaye bir aile fotoğrafıyla başlıyor ve fotoğraftaki küçük kızın temsilini hem sahne performansında hem de gölge tiyatrosu ve animasyonda görüyoruz. Oyunda kız, hem cinayetin ardından terkedilen şehri hem de yeraltı şehrindeki yeni yaşamı keşfediyor. Proje bireysel ve toplumsal hafıza üzerine odaklanırken küçük kızın bize sunduğu tanıklığın da gerçekliğini muğlaklaştırıyor. Hikaye, duyduklarından hatırladıklarını bir çocuk naifliğinde yeniden kuran küçük kızın duyduklarıyla kendi belleği arasında bir köprü kuruyor. Sahne performansında gölge tiyatrosu, video, animasyon tekniklerinden ve beden oyunculuğundan yararlanıyorum. Eylül ayından bu yana üzerinde çalıştığım proje nisan ayında Yale School of Drama bünyesindeki bir kabare festivalinde ilk olarak sahne alacak. 8 Ocak’ta İstanbul’da Galeri Zilberman’daki projenin ilk sergi ayağı nisan ayında da kabare festivaliyle eş zamanlı olarak New Haven’da açılacak. Sergi de, projenin temel parçalarından seçtiğim görselleri yeni bir düzenlemeyle izleyicilerle buluşturuyor.”

Aylin Tekiner kimdir?

İstanbul ve New York’ta yaşayan sanatçı ve aktivist Aylin Tekiner, 1999 yılında H.Ü.G.S.F. Heykel Bölümü’nden lisans, 2003 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2008 yılında A.Ü. Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Atatürk Heykelleri: Kült, Estetik, Siyaset adlı kitabı 2010 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok karma ve kişisel sergi gerçekleştirdi. Eylül 2015’ten bu yana Yale School of Drama’da post-doc çalışmalarını sürdürüyor. Tekiner, faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybeden 28 ailenin kurduğu Toplumsal Bellek Platformu’nun üyesidir.