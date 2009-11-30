Babaanneleri 2 kızımı kaçırdı

Almanya’da marketler zinciri sahibi Helin Karaaslan, nikâhsız yaşadığı Zihni Yıldız’ın annesinin 2 kızını kaçırdığını öne sürerek savcılığa başvurdu.



Karaaslan, “5 aydır kızlarımı görmüyorum, çıldırmak üzereyim. Kayınvalidem yakalansın artık” dedi.

Almanya’da marketler zinciri sahibi Helin Karaaslan (43), kızları Selin Karaaslan Yıldız (4) ile Edin Karaaslan Yıldız’ı (8) geçen mart ayında, gelenek görenekleri öğrenmeleri için, 9 yıldan bu yana nikâwhsız yaşadığı Zihni Yıldız’ın (48) annesi Güzin Kayır’ın (65) yanına İstanbul’a yolladı. Karaaslan, haziranda da kızlarının babaanneleriyle birlikte tatil yapabilmesi için Bodrum’da yazlık kiraladı. Bir süre sonra kızlarından haber alamayan Karaaslan, Türkiye’ye geldi. Villanın terk edildiğini görünce karakola giden Karaaslan, Zihni Yıldız ile annesinden kızlarını kaçırdıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Diğer yandan 6 dedektif tutup her yerde kızlarının izini süren Karaaslan, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Karaaslan, geçen 21 Ekim’de Kadıköy 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesinin çocukların kendisine teslim edilmesi yönünde karar verildiğini öne sürdü. Ayrıca Zihni Yıldız ve Güzin Kayır hakkında tutuklama kararı da verildiğini iddia eden Karaaslan, “5 aydır kızlarımı görmüyorum, çıldırmak üzereyim” dedi.

Çocuklar nerede bilmiyorum

Karaaslan, kızlarını bulmadan Almanya’ya dönmeyeceğini, Zihni Yıldız’ın yakınlarından da sürekli tehdit telefonları aldığını öne sürdü. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zihni Yıldız ise, “Annemin çocukları nereye götürdüğünü ben de bilmiyorum. Sadece sağlıklarının iyi olduğu yönünde haber alıyorum, o kadar ” dedi.