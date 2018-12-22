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Baba ve oğlu silahlı kavgada yaralandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Musabeyli ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada bir baba ile oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı

22 Aralık 2018 19:01

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Musabeyli ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada bir baba ile oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Musabeyli\'nin Tahtalı Karadut köyünde Yılmaz ve Duman aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit D., av tüfeğiyle Sait Yılmaz (65) ve oğlu Şıh Mehmet Yılmaz’a (26) ateş etti. Yaralanan baba ve oğlu ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ümit D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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