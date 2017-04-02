‘Baba Sahne’ açıldı

Kadıköy'de bulunan Baba Sahne tiyatrosu, Savaş Dinçel’in 75. doğum gününde açıldı.

Oyuncu Şevket Çoruh’un, sanat hayatına kazandırdığı Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne, ustası Savaş Dinçel’in 75. doğum gününde açıldı.

Baba Sahne’nin perdelerini Dinçel’in torunu ve torunu sayılan, öğrencilerinin çocuklarının açtığı gecede 10. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’ne Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu ve Ferhan Şensoy layık görüldü.

Müjdat Gezen’in, Dümbüllü’nün tulûat fesini Şevket Çoruh’a devrettiği bu anlamlı ve duygusal gecede; Türker İnanoğlu, Müjdat Gezen, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Mustafa Alabora, Aliye Uzunatağan, Zafer Ergin, Bihter-Barış Dinçel, İlker Ayrık, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, Demet Evgar, Ecem Özkaya-Mustafa Üstündağ, Zuhal Olcay, Yeşim Salkım, Timur Acar, Şükran Ovalı-Caner Erkin, Özgür Ozan, Olgun Toker, Melis Birkan, Alican Yücesoy, Kenan Ece, Canan Ergüder, Kıraç, İlhan Şeşen, Dolunay Soysert, Erkan Can, Derya Karadaş, Cem Davran, Cem Cücenoğlu gibi isimler ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadılar.