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Dünya
Deutsche Welle

Baba Le Pen'den kızına eleştiri

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin kurucusu Jean-Marie Le Pen, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kızı Marine Le Pen’i “gevşek bir kampanya“ yürüttüğü gerekçesiyle eleştirdi.

25 Nisan 2017 20:11

88 yaşındaki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin kurucusu Jean-Marie Le Pen Fransız radyosuna yaptığı açıklamada kızını kastederek, “Kanımca gevşek bir kampanya yürüttü” ifadesini kullandı.

Baba Le Pen, kızının yerinde olsa kendisinin ABD Başkanı Donald Trump gibi bir kampanya yürüteceğini de belirterek, kızına, Fransa’nın çökmesinde sorumlulukları olan hem sağcı hem de solcu politikacılara karşı “çok agresif” bir kampanya yürütmesi tavsiyesinde bulundu.

Marine Le Pen ikinci tura kalma hedefine ulaştı

Marine Le Pen Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle babasını 2005’te partiden attırmıştı. Marine Le Pen Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 7 Mayıs’ta yapılacak ikinci tura kalma hedefine ulaştı.

Kamuoyu yoklamaları Marine Le Pen’in, hiçbir partiye mensup olmayan liberal rakibi Emmanuel Macron karşısında yenilgi alacağını ortaya koyuyor. Opinionway adlı enstitünün yaptırdığı güncel kamuoyu araştırmasına göre Macron’un oyların yüzde 61’ini alması, Le Pen’in ise yüzde 39 civarında kalması bekleniyor.

Baba Le Pen de 2002 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmayı başarmış ancak muhafazakâr rakibi Jacques Chirac'a karşı yenik düşmüştü. O dönemde baba Le Pen oyların sadece yüzde 18 kadarını toplayabilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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