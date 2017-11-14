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Yaşam

Azra Kohen'den, Başak Sayan'a intihal davası

Azra Kohen iki kitap arasında intihal olup olmadığını mahkemenin tespit ederek, intihali kimin yaptığının belirlenmesini istedi

14 Kasım 2017 13:36

Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fİ’nin, “Bağlanma Korkusu” isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açtı.

Sayan’ın, 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan kısa süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü.

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1.5 milyon liralık manevi tazminat davası

Yazar Azra Kohen ise 2014’te yayınevinin düzenlediği bir toplantıda Başak Sayan’ın kendisine Fİ’yi beğenerek okuduğunu söylediğini, kitabını da imzaladığını anlattı.

Habertürk’ten Hayati Arıgan‘ın haberine göre, kitabı yayınladıktan 4 yıl sonra Sayan’ın kötü niyetli olarak iddiayı ortaya attığını belirten Kohen, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Azra Kohen iki kitap arasında intihal olup olmadığını mahkemenin tespit ederek, intihali kimin yaptığının belirlenmesini istedi.

“Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin konusunu ve karakterlerini 2009’da dizi senaryosu olarak yazmaya başladım” diyen Kohen, intihal iddiasının onur kırıcı olduğunu belirterek, Sayan’ın mal varlığına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. 

 

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