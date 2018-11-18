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Azra Akın anne oldu

Akın, erkek bebek dünyaya getirdi

18 Kasım 2018 13:05

2002 Türkiye ve Kainat Güzeli Azra Akın, anne oldu. Akın’ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Atakan Koru ile evli olan eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Azra Akın ilk kez anne oldu.

2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, dün İstanbul’da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuştu.

36 yaşındaki Akın’ın ve erkek olduğu öğrenilen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ağustos 2017'de Atakan Koru ile dünya evine giren Azra Akın, rahat bir hamilelik geçirdiğini ve hamilelikle ilgili profesyonel bir destek almadığını söylemişti.

Akın, bebeğinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeyeceklerini de belirtmişti.

 

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