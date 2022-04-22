Aziz dizisinde sürpriz ayrılık

Show TV'nin başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi isimlerin paylaştıkları Aziz dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Damla Sönmez, 25. bölüm itibariyle diziden ayrılacak.

Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Aziz cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Proje tasarımını Necati Şahin’in yaptığı dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Recai Karagöz’ün yönettiği Aziz’de Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, ekibe veda edecek. Ödüllü oyuncunun 25. bölüm itibariyle ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Aziz’de Damla Sönmez’e Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya, Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan ve İmren Şengel gibi başarılı oyuncular eşlik ediyordu.