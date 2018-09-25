Ayvalık'ta jeotermal suya ulaşıldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde 2 yıl önce başlatılan jeotermal su, sondaj çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Ayvalık’ta 4 yıl önce jeotermal su arama izni alan Varmak İnşaat Madencilik Enerji Tur. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından Ayvalık-İzmir asfaltı Belediye Köpek Barınağı karşısında 2 yıl önce başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı. Sondajda 852 metrede, sıcaklığı 50 dereceye ulaşan termal su bulundu. Kuzey Ege’nin jeotermal kaynakları ve sağlık turizminin bölgenin son yıllardaki değerleri olduğunu söyleyen Varmak şirketi sahibi Zafer Varlı yaptığı açıklamada, çalışmaların yaklaşık 2 milyon TL maliyetle yürütüldüğünü belirtti.

Yaklaşık 90 noktada yürütülen çalışmalar neticesinde, Cunda Adası ve Cennet Tepesi mevkilerinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Varlı, \"İlk etapta Köpek Çiftliği yanında kuyu açma çalışmasına başladık. Cunda’da yerleşik alanı ruhsat koordinatlarımız dışında tuttuk. Ayvalık’ı termal su ile buluşturduk. Kuyunun açılmasının ardından çıkarılan termal su, sağlık turizmini ciddi anlamda tetikleyecek bir basamaktır. Burhaniye ve Gömeç kadar Ayvalık’ta sağlık turizmine uygun. Bu bölgenin suları verimli. Ayvalık’a sağlık turizmini sokmak istiyoruz. Bölgemizde sadece deniz ve kum turizminin yıl 12 aya bölündüğünde yüzde 8 ile 10 civarıdır. Ama termal otellerde bu oran en düşük olarak yüzde 70’lerde. Bölgemizin yükselen değeri ise sağlık turizmidir. Ayvalık\'ın marka değerleri olan tarihi dokusu, adaları, yüksek oksijen oranı, zeytini ve zeytinyağını termal su ve buna dayalı sağlık turizmi ile taçlandırmak istedik. Bölgemize ve Ayvalık’a hayırlı olsun. Bu değeri Ayvalık değerlerine saygılı, kurumsal yapılarla yatırıma dönüştürmek hedefindeyiz” dedi.

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