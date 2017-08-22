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Ayvacık'ta 51 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

22 Ağustos 2017 20:46

Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Ayvacık İlçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün öğle saatlerinde, Sivrice Mevkii yakınlarından yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yola çıkan 51 kaçağın içinde bulunduğu lastik botu fark etti. Ekipler, bota müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Afganistan, Mali, Kamerun, Gabon, Kongo ve Eritre uyruklu 51 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık\'taki Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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