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Spor

Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Güral açıklaması

Antalya,(DHA) -  Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı

11 Ekim 2018 22:47

Antalya,(DHA) - 
Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral\'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.
Antalyaspor\'dan sezon başında Aytemiz alanyaspor\'a dahil edilen Emre Güral ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Güral, bugün kulüp yönetimi ile masaya oturdu.  İki taraf arasında yapılan görüşmenin ardından Emre Güral ile aytemiz Alanyaspor karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme karararı aldı. 
Turuncu-yeşilli kulübün internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Profesyonel futbolcumuz Emre Güral\'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral\'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.\"

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