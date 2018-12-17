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Spor

Aytemiz Alanyaspor'da kupa mesaisi

ANTALYA,(DHA) Aytemiz Alanyaspor, Kahramanmaraşspornın maçının hazırlıklarını sürdürdü

17 Aralık 2018 20:17

ANTALYA,(DHA)

Aytemiz Alanyaspor, Kahramanmaraşspornın maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turunda deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde basına açık yapılan antrenman topla ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5\'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli futbolcular antrenmanı 3 kaleli topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. 
Sakatlığı bulunan M\'Billa, Barış ve Cisse antrenmana katılmazken, Campos, Baiano ve Ceyhun takımdan ayrı çalıştı.
Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00\'te özel uçakla Gaziantep\'e, buradan da otobüsle Kahramanmaraş\'a gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan görüntüler 
- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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