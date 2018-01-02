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Aysel Tuğluk'a 1.5 yıl hapis cezası

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldı

02 Ocak 2018 15:48

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, \'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet\' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldı.
Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet\' suçlaması ile hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Daha önce Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde yapılan eylemlere katılması nedeniyle yargılanan Aysel Tuğluk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, beraatini talep etti. Mahkeme, Aysel Tuğluk\'u 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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