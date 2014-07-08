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Spor

Aysal'dan Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, yeni teknik direktör Prandelli'nin imza töreninde Sneijder’in takımda kalıp kalmayacağı konusuna açıklık getirdi

08 Temmuz 2014 18:15

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, yeni teknik direktör Cesare Prandelli'nin imza töreninde çeşitli açıklamalarda bulundu.

NTV Spor’un haberine göre, Aysal, Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder’i Galatasaray'da tutmak istediklerini belirtti ve "Sneijder satılır, satılmaz. Biz onu Galatasaray'da tutmak isteriz ama Sneijder'in kontratındaki madde gereği 20 milyon euroluk bir teklif geldiği takdirde bizim buna 'Hayır' deme hakkımız yok. Biz istemesek dahi bu teklif gelirse transfer gerçekleşebilir" dedi.

Prandelli'nin imza töreninde gündemle alakalı başka konulara da değinen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, "Bugün Galatasarday; yeni sezonu, yeni hocasıyla açıyor. Dünya turu bir adımla başlar; biz de yeni umutların ilk adımı olarak bu imza törenini gerçekleştiriyoruz. Galatasaray, Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi olduğu gibi, Batı'nın da Türkiye'ye açılan penceresidir" ifadelerini kullandı.

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