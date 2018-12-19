Aynı mahalledeki 2 evde yangın

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi\'nde, Ören ve Banka sokaklardaki 2 evde, amşam saatlerinde yangın çıktı. Evleri saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Darıca\'nın Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki Ören ve Banka sokaklarda, akşam saatlerinde, 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak\'taki tek katlı boş evi henüz bilinmeyen nedenle alevler sardı. Yangını görenler, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Bu sırada Banka Sokak\'ta ise 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya\'nın evinde, iddiaya göre, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerdeki yangınlara müdahale etti. Alevler, söndürülürken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı



FOTOGRAFLI