Aynes'e tekrar kayyım atandı

Denizli'de faaliyet gösteren Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ hakkında verilen kayyım kararının kaldırılmasına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edilerek şirkete yeniden kayyım atanması kararlaştırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S'nin yaptığı başvuru üzerine Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kayyımının kaldırılması kararına itiraz etti.

Başsavcılığın yaptığı itirazda kayyımın kaldırılması sonrası iş başına gelen yönetimin ilk gün Gürcistan'a 100 bin lira transfer etmek için girişimde bulunduğunu öne sürüldü. İtiraz üzerine mahkeme, Aynes AŞ'ye yeniden kayyım atanmasını kararlaştırdı.

Şirketin yeniden kayyım devredilmesi sonrası bir kayyım heyeti oluşturulduğu öğrenildi.

Öte yandan 10 Aralık'ta kayyım kaldırılması kararı sonrası 14 Aralık'ta göreve gelen yönetimin şirketle ilgili konkordato işlemi başlattığı, geçici tedbir kararına ilişkin bildirimi de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı ortaya çıktı.