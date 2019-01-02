Aynes yeniden TMSF'de

25 milyon liralık cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 164’üncü sırada yer alan gıda şirketi Aynes, yeniden TMSF'ye geçti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki ünlü gıda şirketi Aynes'e kentte yürütülen 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında, TMSF kayyım olarak atanmıştı. 'Dışarıdan' kayyım atamasına yapılan itiraz sonucu mahkeme şirkete yeniden kayyım atanıp yönetimin devrini istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mahkeme, 19 Aralık’ta üç kişilik kayyum atadı ancak TMSF’ye devir yapmadı. Başavcılık 31 Aralık’ta bu karara da itiraz etti. İtiraz kabul edildi ve mahkemenin Aynes üzerindeki kayyumluğu kaldırıldı. Kararla birlikte Aynes ve bağlı şirketlerin bütün yönetimi TMSF’ye geçti.