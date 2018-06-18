Aylin Sarıoğlu, Nilüfer Belediyespor'da (2)

AYLİN SARIOĞLU: \"BURSA\'DA KALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"

Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor\'a transfer olan başarılı libero oyuncusu Aylin Sarıoğlu, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, \"Yeni sezon, yeni sayfa ve yeni bir kulüp. Bursa\'da kaldığım için ve tekrar Bursa seyircisiyle beraber olacağım için çok mutluyum. Umarım çok güzel başarılar elde edebileceğimiz, sakatlıksız bir sezon olur\" dedi.

Aynı zamanda milli takım için de mücadele veren Aylin Sarıoğlu, milli takıma dair de görüşlerini paylaşarak, \"Milli takım yeni yapılanmasıyla birlikte çok iyi ve bu kadroda olmak da benim için fazlasıyla heyecan verici. Çok güzel bir başarı elde ettik ve devamının gelmesini istiyoruz. Çin yolunda bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. İnandık, başaracağız\" ifadelerini kullandı.

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